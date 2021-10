Ap foreslår Eva Kristin Hansen som stortingspresident

Det er klart etter et gruppemøte tirsdag.

– Eva har solid erfaring og kjennskap til det parlamentariske arbeidet og vil med sin kompetanse og erfaring kunne lede arbeidet i Stortinget på en god og tillitsfull måte, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Hansen er valgt inn fra Sør-Trøndelag og har sittet på Stortinget siden 2005. Hun har vært Stortingets 1. visepresident siden 2017.

Favorittstempel

NTB kunne allerede mandag melde at Hansen var i ferd med å seile opp som Aps favoritt til presidentvervet. Flere partikilder sier til NTB at de mener det er naturlig at neste president kommer fra Ap.

Arbeiderpartiet foreslår samtidig Sverre Myrli (50) fra Akershus valgdistrikt som medlem av presidentskapet og Åse Kristin Ask Bakke (25) fra Møre og Romsdal som sekretær. Bakke er Stortingets yngste representant.

Senterpartiet har samtidig foreslått Nils T. Bjørke (62) fra Hordaland som 2. visepresident.

Sp vil dermed ikke utfordre Arbeiderpartiet i kampen om Stortingets høyeste verv.

Høyre foreslår Harberg

Det er ventet at vervet som 1. visepresident vil gå til Høyre. Deres kandidat er Svein Harberg (63) fra Aust-Agder, som har sittet på Stortinget siden 2009.

– Jeg vil takke gode kolleger for innstillingen. Pandemien vi nå har lagt bak oss, har aktualisert behovet for solide demokratiske sikkerhetsmekanismer. Jeg håper å kunne bidra til å styrke disse gjennom min erfaring og inn i presidentskapet, sier Harberg i en pressemelding.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland viser til at Harberg nylig ledet et utvalg som utredet Stortingets kontrollfunksjon.

– Det er uvurderlig erfaring å ha med seg inn i Stortingets presidentskap, sier Helleland.

Frp har spilt inn Morten Wold (54) fra Buskerud som sin kandidat til presidentskapet. Wold var 2. visepresident i perioden 2017–2021 og har sittet på Stortinget siden 2013.

Trøen trer av

Den nye stortingspresidenten overtar etter Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre. Trøen tiltrådte i 2018 da forgjengeren Olemic Thommessen (H) måtte trekke seg på grunn av Stortingets byggeskandale.

Året før ble Thommessen med knapp margin gjenvalgt som stortingspresident etter kampvotering mot nettopp Eva Kristin Hansen.

Det er vanlig at stortingspresidenten enten kommer fra Stortingets største parti eller fra et parti i den koalisjonen som har regjeringsmakten.

Det nye presidentskapet velges når det nye stortinget konstituerer seg. Det skjer førstkommende lørdag.

