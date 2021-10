Ap-topp seiler opp som favoritt til å bli ny stortingspresident

Eva Kristin Hansen har allerede vært innvalgt i presidentskapet som første visepresident siden 2017.

Flere kilder internt i Arbeiderpartiet trekker henne fram som favoritt til å overta vervet som stortingspresident.

Partikilder sier også til NTB at de mener det er naturlig at den neste stortingspresidenten kommer fra deres parti. Det er vanlig at presidenten går til største parti, eller et regjeringsparti.

Intern valgkomité

Etter det NTB får opplyst, har Ap satt ned en intern valgkomité ledet av partisekretær Kjersti Stenseng som skal peke ut partiets kandidater til presidentskapet.

Komiteen skal presentere sin innstilling til resten av stortingsgruppa denne uka, men det er uklart nøyaktig når det skjer.

Stenseng ønsker ikke å kommentere hvorvidt Hansen er kandidat.

– Vi er ikke ferdig med vår innstilling ennå, skriver hun i en SMS til NTB.

Hansen selv viser til Stenseng.

– Hei, skjønner spørsmålet. Det er Kjersti Stenseng som kan svare på dette, skriver hun i en SMS.

Pendlersmell og byggesprekk

I likhet med forgjengeren har den nye stortingspresidenten en stor ryddejobb foran seg etter avsløringene om politikernes bruk av pendlerboligordningen.

Da nåværende stortingspresident Tone Trøen tiltrådte i 2018, fikk hun Stortingets byggeskandale i fanget.

Det var byggesprekken som førte til at Trøens forgjenger, Olemic Thommessen (H), måtte trekke seg. Året før ble han med knapp margin gjenvalgt som stortingspresident etter en spesiell kampvotering mot nettopp Eva Kristin Hansen.

Den gang fikk Hansen gode skussmål av partifelle Trond Giske:

– Hun har lang stortingserfaring og erfaring fra mange komiteer. Hun kan de parlamentariske spillereglene godt. Hun er folkelig og jordnær og vil tilføre presidentskapet en dimensjon som de sårt trenger, sa Giske til Adresseavisen da.

Fordeles etter størrelse

Vanlig praksis er at posisjonene i presidentskapet tildeles ut fra en fordelingsnøkkel som gjenspeiler deres størrelse i Stortinget.

Etter årets stortingsvalg har maktbalansen forskjøvet seg i Arbeiderpartiets favør, som nå er det desidert største partiet på Stortinget.

Det ligger dermed an til at Ap får to plasser i presidentskapet, mens Høyre får én, ifølge kilder som kjenner prosessen. Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV får trolig én plass hver.

Partiene har mulighet til å forhandle bort posisjoner i presidentskapet. I 2017 lånte Høyre bort en av sine plasser til Venstres Abid Raja.

Det nye presidentskapet blir valgt når Stortinget formelt konstitueres førstkommende lørdag.

