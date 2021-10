Fyllekjørte med veivals – mye festbråk og slåssing i flere byer

Politiet har kontroll på en mistenkt etter at en mann meldes å ha blitt sparket i hodet på Bryn i Oslo. Ifølge politiet skal de involverte være russ. Oslo-politiet meldte om hendelsen i Nils Hansens vei rett etter klokka ett natt til søndag. De rykket ut med mange patruljer da det ble rapportert om amper stemning.

– Ifølge vitner er en mann blitt sparket i hodet, forteller operasjonsleder Line Skott til NTB.

Den skadde tas hånd om av helsepersonell og meldes å være ved bevissthet.

Politiet utelukker ikke at flere var involvert i hendelsen, og flere har blitt bortvist fra stedet. De involverte skal være russ, ifølge politiet.

Fyllekjørte med veivals

I Elverum ble en mann i 20-åra pågrepet etter at han sparket en politibetjent i nakkeområdet.

I Lillehammer tok flere berusede personer seg inn på et anleggsområde. Der kjørte de rundt med en veivals og rev ned skilt. Det var også fest på Hamar som kom ut av kontroll med flere titalls personer.

I Porsgrunn var det over 100 ungdommer som gikk gatelangs. Mange var ifølge politiet beruset.

– Det er mange fulle ungdommer som går i gatene. Vi vil gjerne at foreldrene skal hente dem så det ikke oppstår ulykker som at de blir påkjørt, sa operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB ved 03.30-tiden i natt.

Mistet pusten i trengselen

I Tromsø var det kaos allerede før midnatt. Politiet meldte at det var så mye press i køen utenfor et utested at folk mistet pusten i trengselen.

– Det var rolig fram til halv tre. Så har det vært jevnt med forstyrrelser i sentrum. Det er som en normal natt til søndag før pandemien, forteller operasjonsleder i Oslo-politiet, Line Skott. til Dagbladet.

Også i Bergen, Trondheim og Bodø har det vært festbråk og slåssing.

