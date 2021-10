– Det er riktig at jeg skal bli pappa på nytt og vi gleder vi oss veldig til å bli en til i familien, sier Audun Lysbakken til VG.

– Å være far er det fineste i livet mitt, og det blir fantastisk å få oppleve å bli pappa igjen.

Kona Siv Mjaaland har termin i slutten av oktober.

Lysbakken og Mjaaland har vært gift siden 2012. Paret har to barn sammen fra før, og Lysbakken er også bonusfar for en sønn Mjaaland har fra et tidligere forhold.

