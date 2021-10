Knut Arild Hareide vil bli sjøfartsdirektør – lover full lojalitet til ny regjering

Den tidligere KrF-lederen har kunngjort at han er ferdig i norsk politikk når han går av som samferdselsminister etter valgnederlaget.

Nå står han som en av søkerne til stillingen som direktør i Sjøfartsdirektoratet, melder Skipsrevyen og Haugesunds Avis. Hareide bekrefter dette overfor NTB.

Han sier det blir opp til en ny regjering å fullføre ansettelsesprosessen. Hareide har ikke tatt stilling til om det vil utløse karantenekrav dersom han skulle få jobben.

– Det er ikke kutyme for at en regjering avgjør den type jobber etter at vi har gratulert en valgvinner. I dette stadiet av prosessen er ikke en problemstilling om karantene aktuelt. Det å søke på en ny jobb utløser ikke noe karantenekrav. Men det er flere i denne regjeringen som har trådt inn i denne type jobber, uten at det har vært karantene, sier Hareide til NTB.

Vil være lojal

Han er klar på at han i en slik rolle vil måtte stille seg lojalt bak den nye regjeringen.

– Det er en jobb som vil kreve fullt lojalitet til regjeringsapparatet, sier Hareide.

Lars Alvestad har fungert som sjøfartsdirektør i Olav Akselsens sykefravær. Akselsen bestemte seg tidligere i år for å slutte, og han døde i august. Alvestad har nå også søkt på jobben.

Det har også stortingspolitikerne Solveig Horne (Frp) og Tom-Christer Nilsen (H) gjort.

– At det er en spennende jobb, tror jeg ingen er i tvil om. Jeg er en av søkerne, og jeg vet at det er mange gode kandidater. Her forventer jeg at det blir en god prosess framover, sier Hareide.

Endelig farvel med politikken

Den tidligere KrF-lederen understreker at Sjøfartsdirektoratet jobber med en veldig viktig næring for Norge.

– Norge er en stormakt i verden på dette feltet, og det er og en næring som skal møte det grønne skiftet, og som er godt i gang med det, sier han.

Hareide vil ikke bruke jobben som et springbrett til et comeback i topp-politikken.

– Jeg har sagt at for meg er det en epoke i mitt liv som avsluttes nå. For meg er det nok sånn at det blir et endelig farvel med politikken på det nivået jeg har vært, sier Hareide.

