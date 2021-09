Høy risiko for koronasmitte innad i husstanden, viser FHI-studie

I 60 prosent av husstandene ble minst én annen i husstanden smittet, viser studien.

– Resultatene viser at smitterisikoen innad i en husstand er svært høy, sier seniorforsker Lisbeth Meyer Næss ved FHI.

Alfavarianten av koronaviruset er mer smittsom enn tidligere varianter. I over 80 prosent av hjemmene der én fikk påvist covid-19 med denne varianten, ble minst én annen i husstanden smittet

I Norge og resten av verden dominerer nå deltavarianten, som i andre studier har vist seg å være enda mer smittsom enn alfa.

Det var større risiko for å bli smittet dersom den første smittede i husstanden hadde tap av smaks- og luktesans, uavhengig av virusvariant.

– Dette er et interessant funn og skyldes sannsynligvis økt virusmengde, forklarer Meyer Næss.

Barn har like stor risiko for å bli smittet i husstanden som voksne, ifølge studien. Fordi det er relativt få barn med i studien, har forskerne bare sammenlignet barn under 18 år med voksne, og ikke sett på forskjeller mellom aldersgrupper.

Flere barn enn voksne er asymptomatiske, og det er viktig å teste barn selv om de har få eller ingen symptomer, ifølge Meyer Næss.

Studien pågikk i Oslo og Viken i perioden mai 2020 til mai 2021.

