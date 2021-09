Romerikes Blad: Manglende sikring av Tistilbekken var hovedårsaken til Gjerdrum-skredet

Rapporten til skredgranskerne blir først presentert på en pressekonferanse i Gjerdrum klokka 12 onsdag, men den ble lagt fram for de pårørende på Gjerdrum ungdomsskole onsdag formiddag.

Ifølge avisa peker også granskerne på dårlig og manglende sikring tilbake i tid, at bekken aldri skal ha blitt steinsatt, at gamle rør skal ha røket og at dette skal ha ført til mye erosjon i kvikkleireområdet.

Gjerdrumutvalget har hatt i oppgave å finne årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum og vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet.

Olje- og energidepartementet bekrefter overfor NTB at beboerne i området har hatt et møte med olje- og energiminister Tina Bru (H) og utvalgsleder Inge Ryan i forkant av pressekonferansen, og at de har fått vite konklusjonen i rapporten.

Til Romerikes Blad sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) at det er klart at rapporten er viktig for beboerne.

– Det er en alvorstynget anledning. Det er jo de som er rammet aller hardest. Vi føler alle med dem og er glade for at svarene som kommer, er ganske entydige, sier ordføreren til avisa utenfor lokalene.

