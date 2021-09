Fredag åpnes det for feriereiser til hele verden – UD jobber med nye råd

Av Marius Helge Larsen

Fredag 1. oktober fjerner UD rådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenom EU/EØS og Storbritannia – et råd som har vært gjeldende helt siden mars 2020.

I stedet vil UD komme med egne reiseråd for enkeltland hvor helse- og pandemisituasjonen vil være en del av vurderingen sammen med sikkerheten i landet. Disse rådene skal være klare før fredag, men det er usikkert nøyaktig når de kommer.

Kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet opplyser til NTB at de vil sende ut en pressemelding når de nye rådene er klare.

Tre nivåer

I forkant av pandemien hadde UD offisielle reiseråd for om lag 50 land. Et reiseråd er et råd, ikke et forbud og det er opp til den enkelte å vurdere om de skal reise eller ikke. Men å reise i strid med UDs reiseråd kan få konsekvenser for reiseforsikringen.

Rådene baserer seg på sikkerhetsrisikoen eller andre forhold, og har tre nivåer:

* Fraråding av reiser som ikke er strengt nødvendige

* Fraråding av alle reiser

* Norske borgere oppfordres til å forlate landet

Gjør nye vurderinger

Nå tas pandemi- og helsesituasjonen inn i helhetsvurderingene når UD skal oppdatere rådene for hvert land etter at det globale reiserådet fjernes.

Flere land har hatt råd knyttet til sikkerhetssituasjonen gjennom hele pandemien.

– De nye vurderingene gjøres nå. Når det gjelder pandemi- og helsesituasjonen, baserer vi oss på to faktorer. Nye, pandemirelaterte reiseråd for spesifikke land vil kunne opprettes på anbefaling av enten utenriksstasjonene eller norske helsemyndigheter. Høy forekomst av smitte, stor utbredelse av nye virusvarianter, kapasitetsutfordringer i helsetjenesten er forhold som kan bety at det bør det bør gis et pandemirelatert reiseråd, sier Svendsen.

Ny app

Samtidig som UD fredag kunngjorde at det globale reiserådet forsvinner, lanserte de også appen «Reiseklar» som etter hvert vil bli oppdatert med de nye rådene.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) understreket også at det kan gjelde lokale innreisekrav i flere land, selv om de norske rådene forsvinner.

– En del land har fortsatt innreiserestriksjoner, og reiseråd kan også endres på kort varsel. Derfor er det viktig at de som planlegger å reise eller er på reise, følger godt med slik at de kan ta ansvar for egen sikkerhet og helse, sa utenriksministeren.

UD opplyser til P4 at Reiseklar-appen er lastet ned 40.000 ganger så langt.

Åpnet for EU-reiser 5. juli

Når det gjelder reiser til EU/EØS, er det fortsatt FHIs smittekart som gjelder. Det gir informasjon om hvilke karantene- og innreisekrav som gjelder for hvert enkelt land i området.

Selve reiserådet for EU/EØS ble fjernet 5. juli. For øvrig har EU en liste over tredjeland utenfor Europa, som også har vært unntatt UDs reiseråd.

For tiden gjelder dette New Zealand, Saudi-Arabia og Taiwan.

