På Facebook skriver Giske at han fikk diagnosen gallestein og betennelse etter effektive undersøkelser.

– Narkose og operasjon i morgen, skriver Giske, som har lagt ut bilde av seg selv fra akutten på Ullevål.

– Takknemlig for å bo i et land med et så godt helsevesen med dyktige og omsorgsfulle folk som tar så godt vare på oss, skriver han.

