172 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

I hovedstaden ble det lørdag registrert 207 nye tilfeller og 172 søndag, opplyser kommunen til NTB.

Landet gjenåpnet lørdag ettermiddag, og i Oslo har kommunen opphevet de lokale koronatiltakene. Det er de nasjonale tiltakene som nå gjelder i hovedstaden – og de er så godt som borte.

– Det betyr at vi kan stå nærmere enn en meter, og vi trenger ikke lenger å bruke munnbind. Det betyr at antallsbegrensningene opphører. Det betyr at vi igjen kan gi hverandre en god klem. Jeg oppfordrer alle til å ta i bruk kollektivtransporten, kulturtilbud og uteliv, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fredag.

Siden pandemien startet er det registrert 51.810 smittede i Oslo. Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

