Mann siktet for drap i Asker – ennå ikke pågrepet

– Det har foregått en intens etterforskning og mye operativt arbeid siden vi ble varslet om saken, og det er blitt jobbet i hele natt. På bakgrunn av dette er det nå siktet en person i saken, sier leder Anne Alræk Solem av drapsseksjonen i Oslo politidistrikt til NTB.

Det var fredag rundt klokken 12.30 at politiet mottok melding om hendelsen, som skjedde utenfor en pizzarestaurant i Åros sentrum i Asker.

En mann ble av vitner sett løpende vekk fra stedet, og en annen mann ble kort tid senere erklært død – trolig som følge av knivstikk.

Solem bekrefter at politiet har beslaglagt en kniv ved åstedet.

Pårørende ennå ikke varslet

Hun er forsiktig med å opplyse om detaljer i saken ettersom de pårørende per tidlig lørdag ettermiddag ennå ikke var varslet i saken.

Dette er fordi politiet ikke med sikkerhet har kunnet fastslå den drepte mannens identitet. Ifølge avisen Budstikka er mannen utenlandsk statsborger.

– Vi har en formening om hvem det er, og på bakgrunn av dette prøver vi å gi en varsling med forbehold til de pårørende, sier Solem.

De to involverte skal ha vært i en slåsskamp, som altså endte med dødelig utfall.

– Det er for tidlig å si noe om motiv og foranledningen her, så det får vi komme tilbake til senere, sier hun.

Ber gjerningsmannen melde seg

Politiet mener det er en relasjon mellom de to mennene.

– Vi har stor forståelse for at folk og naboer blir redde når sånne ting skjer i nærområdet, men vi har ingen opplysninger om at gjerningsmannen skal være farlig for andre, understreker Solem.

Folk og vitner som har sett noe eller kan sitte på opplysninger i saken, bes om å kontakte politiet gjennom politiets tipsside på nettet.

– Dette er en kjempealvorlig straffesak, og dersom det er noen som har opplysninger i saken eller vet noe om hvor gjerningsmannen oppholder seg, så ber vi dem om å ta kontakt med oss.

Solem sier til Budstikka at gjerningsmannen er etterlyst internasjonalt.

Mens jakten etter gjerningsmannen fortsetter, kommer politiet også med en oppfordring direkte til den siktede mannen om å selv melde seg for politiet.

