Mann dømt for å ha slått og satt fyr på barndomsvenn

Mannen skal ha helt rødsprit på genserermet til barndomsvennen, som da var gjest hos tiltalte, for deretter å sette fyr på det, melder Bergens Tidende. Hendelsen fant sted i februar i år.

Fornærmede løp ifølge dommen deretter inn på kjøkkenet, hvorpå tiltalte slo ham i ryggen med en hakihammer. På kjøkkenet skal vennen også ha blitt slått av en kvinne som var til stede, med en golfkølle.

Kvinnen ble dømt til 90 dagers samfunnsstraff og må betale 10.000 kroner i oppreisning.

Den tiltalte mannen skal i tillegg ha påført vennen et kutt på undersiden av halsen med machete. Han må i tillegg til fengselsstraffen betale 50.000 kroner i oppreisning til barndomsvennen.

Tiltalte argumenterte med at han handlet i nødverge, men retten festet ikke tiltro til denne forklaringen. Hans advokat Sigurd Klomsæt sier hans klient godtar dommen fordi han ønsker å bli ferdig med saken.

– Jeg skulle helst sett at dette burde blitt tatt i en narkotikadomstol, for min klient har et kjent rusproblem, sier mannens forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt, til BT.

