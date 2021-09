Det norske samfunnet gjenåpnes lørdag klokka 16

Det kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

– Jeg tror ikke alt blir akkurat som før. Jeg tror det som vi har vært igjennom, vil prege oss resten av livet, på godt og vond, sa Solberg.

Grundig vurdering

Hun pekte på at smittetallene synker, at sykehusinnleggelsene har flatet ut, og at regjeringen forventer i løpet av få uker at store deler av den norske befolkningen er fullvaksinerte. Folkehelseinstituttet mener også at det er liten risiko for at epidemien skal komme ut av kontroll, gi betydelig sykdomsbyrde eller true helsetjenestens kapasitet.

– Dette er bakgrunnen for at regjeringen etter en grundig vurdering, har kommet til at vi i morgen klokka 16.00 går over til en normal hverdag, sa statsministeren.

Anbefalt av helsemyndighetene

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt regjeringen å gå videre i sin gjenåpningsplan i månedsskiftet september/oktober. Regjeringen følger deres anbefaling.

Tidligere har regjeringen sagt at i «En normal hverdag med økt beredskap» blir blant annet meterkravet avviklet, restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster opphevet, og at innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder forsvinner.

Videre har regjeringen varslet at de vil fjerne regelen som hindrer utlendinger å komme til Norge.

Samtidig vil det fortsatt være krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19, og trafikklysmodellen er utgangspunkt når det gjelder smittevern i skoler og barnehager.