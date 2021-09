Sonderingene i gang: – Vi skal gå rett på sak

Da de tre partiene møttes til første dag med sonderinger torsdag, la Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken vekt på at de tre partiene vil gå ærlig inn i sakene.

Målet er å få en rask avklaring på om det er grunnlag for å gå videre til formelle regjeringsforhandlinger mellom alle de tre partiene.

– Så skal vi ikke bruke for lang tid på det, det er vi enige om. Vi har ikke satt en absolutt tidsfrist, men vi har tenkt å være effektive og gå rett på sak, sa Støre da de tre partilederne møtte pressen før møtestart.

Han fikk støtte fra Vedum.

– Vi skal gå rett på sak med de mandatene vi har fått, sa Sp-lederen.

– Sp er et saksorientert parti og kommer til å gå fra sak til sak for å se hvilket grunnlag det er for forhandlinger.

Samlet i Hurdal

Sonderingene foregår på Hurdalsjøen Hotell utenfor Oslo – et sted som Vedum har en helt spesiell tilknytning til.

Under pressetreffet var det god tone mellom de tre.

– Kan du ikke fortelle det du sa til meg i sted, åpent? sa Støre spøkefullt til Vedum.

Sp-lederen reagerte med klingende latter.

– Det får du si, Jonas, svarte han.

– La meg si det like ut: Trygve ble til her, sa Støre, til stor latter i pressekorpset.

– Så vi går til røttene, fortsatte Støre.

– Jeg hadde ikke lyst til å rødme, men nå gjorde jeg det, sa Vedum.

– Hvis min mor og far ser på, får de ha meg unnskyldt at landets kommende statsminister snakker om sånne ting, la han til.

Lysbakken nysgjerrig

Lysbakken sa at han kommer til sonderingene med et åpent sinn.

– Jeg er nysgjerrig på hva vi kan få til. Det er egentlig bare en måte å finne ut av det på, og det er å begynne å snakke om saker og politikk, og det er det vi er her for, og det kommer til å vise oss hvor langt det er mulig å komme, sa han.

På plass utenfor hotellet var også en rekke aktivister – deriblant Greenpeace, Nei til Atomvåpen og Redd Ullevål Sykehus.

Lysbakken fastholdt at velgerne har gitt de tre partiene et mandat til forandring.

– Alle vet hva vi i SV har lovet de som har stemt på oss: Kraftfull forandring for å få forskjellene ned i Norge, for å få gjort noe med klima- og miljøkrisen – og det er det jeg er her for å se hvor langt vi kan komme med, sa han.

Første møter med alle tre

De tre partilederne tar plass rundt sonderingsbordet sammen med sine respektive partifeller Hadia Tajik (Ap), Marit Arnstad (Sp) og Kirsti Bergstø (SV).

Det er første gang de tre partiene samles til formelle møter for å snakke regjering etter at valget ga en soleklar seier til den rødgrønne siden.

Støre har i forkant av sonderingene hatt samtaler med Senterpartiet og SV enkeltvis, og da avtalen om å gå i sonderinger var på plass mandag, kom partilederne hver for seg til Vandrehallen i Stortinget for å kommentere.

Ap har gått inn i prosessen med et tydelig ønske om en flertallsregjering der alle de tre partiene er med. Lysbakken har vært åpen for å forhandle om dette, mens Vedum standhaftig har stått fast på at han mener en Ap/Sp-regjering uten SV vil være best.

Samtidig har Vedum vært påpasselig med aldri å lukke døra helt for SV.

