Senterpartiet ypper til strid om helseforetak

Kjersti Toppe, som selv er lege, reagerer sterkt på tallene Klassekampen la fram tirsdag som viste at 198 helsetopper i Norge tjener mer enn helseministeren.

– Dette ville aldri skjedd på denne måten om ikke sykehusene ble styrt etter en foretaksmodell, sier Toppe til Klassekampen onsdag.

Hun varsler at organiseringen av helsevesenet blir en viktig sak for Sp i sonderingene med SV og Ap om regjeringssamarbeid på Hurdal. Toppe understreker at en ny styringsform for sykehusene er det viktigste for partiet. I tillegg vil Sp redusere lønnsutviklingen i staten for øvrig.

Mens Ap slår ring om foretaksmodellen, er Sp og SV imot. Toppe sier foretakene ikke lytter til politiske signaler om at lønnsutviklingen i ledersjiktet må bremses.

– Selv om man kommer med fagre ord og innstramminger, lever dette sitt eget liv. Vi har ikke sett noen endringer, til tross for politiske signaler, sier hun.

Arbeiderpartiet fikk vedtatt helseforetaksmodellen med støtte fra Høyre og Frp i 2001

