Regjeringen fjerner statsstøtten til HRS

Det opplyser Høyre til NTB.

– Det har ikke vært noen prioritet for oss å støtte HRS, og vi foreslo også å fjerne støtten i 2019, sier justispolitisk talsperson Peter Frølich.

Støtten ble imidlertid opprettholdt for å sikre Frps støtte til budsjettet.

Budsjettlekkasjen kommer to dager etter at de rødgrønne varslet at støtten til HRS vil bli fjernet.

HRS har fått statsstøtte i en årrekke. I 2020 var støtten på 1,8 millioner kroner. (NTB)

