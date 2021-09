NRK: Død mann på Kolbotn var politimann

NRK skriver at mannen har bakgrunn fra politiet, men at han de siste årene har vært ansatt på Politihøgskolen. Politihøgskolen bekrefter at en av de døde er ansatt hos dem.

«Dette er en tragisk sak, og våre tanker går naturlig nok til familie, venner og kolleger som berøres av dødsfallene. Ansatte ved Politihøgskolen ivaretas nå i tråd med de prosedyrer vi har», skriver pressevakt Rune Kvernen ved høgskolen til NRK.

Det var natt til onsdag at politiet rykket ut til en leilighet på Kolbotn utenfor Oslo. Der fant de to døde personer – en mann og en kvinne. De to er mann og kone. Politiet mistenker ikke at det var andre involvert i hendelsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her