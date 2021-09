Tidligere Sp-leder støtter en flertallsregjering med SV

Torsdag møtes Ap, Sp og SV til regjeringssonderinger på Hurdalsjøen Hotell. Det kan bli første steg på veien mot en flertallsregjering.

– Det er fint at de kommer i gang med sonderingene. Jeg krysser fingrene for at det går bra, sier Anne Enger til Vårt Land.

Anne Enger ledet Senterpartiet fra 1991 til 1999. Hun var kjent som «nei-dronninga» under EU-kampen og tok Sp til rekordhøye 16,7 prosent i stortingsvalget i 1993.

Hun mener at det er naturlig at de tre partiene møtes til sonderinger, men Sp-ordfører i Lyngen kommune i Troms og Finnmark Dag Håvard Johnsen er uenig. Han peker på at Sp gikk til valg på en regjering basert på Ap og Sp.

– Vi vil få trøbbel med å se velgerne våres i øynene ved neste korsvei om vi går i regjering med SV. Jeg er sikker på at Senterpartiet får en stor ripe i lakken om vi har SV med i båten, sier han til avisa.

Han peker på flere saker der han mener SV og Sp er på kollisjonskurs. Blant annet innenfor klima og miljø, CO₂-avgift, rovdyr og skatt. Heller ikke fiskeripolitikken til SV får ståkarakter. (NTB)

