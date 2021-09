KrFs kvinneorganisasjon peker på Bollestad

– Vi tok en diskusjon og er enige om Olaug Bollestad. Vi mener hun er den beste, sier Mariam Rapp. Hun er mangeårig leder for KrF Kvinner, en selvstendig organisasjon for kvinner i KrF, til Aftenposten.

Kjell Ingolf Ropstads avgang har satt i gang en ny lederdiskusjon i partiet. Få fylker vil peke på en kandidat. Men arbeidsutvalget i KrFs kvinneorganisasjon vil ha en leder som allerede sitter på Stortinget og peker på Olaug Bollestad fremfor Dag Inge Ulstein.

[ Ligger KrF for døden? ]

– At hun er kvinne er ikke et minus. Hun har et kvinneperspektiv med seg, i kraft av å være sykepleier. Hun har et levd liv, sier Rapp.

Bollestad tar over som fungerende partileder når partiets landsstyre samles på fredag. Det skjer i kraft av hennes rolle som første nestleder i partiet. Men Bollestad vil ikke kommentere om hun er aktuell som permanent leder.

– Jeg har stor respekt for partiet og den prosessen vi nå skal inn i. Jeg ønsker ikke å kortslutte den prosessen, og derfor ønsker jeg ikke å kommentere noe rundt lederspørsmål, skriver Bollestad i en SMS til Aftenposten.

