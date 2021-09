Flere krav om ny vurdering av sikkerheten hos Nav

En kvinne i slutten av 50-årene døde av knivskadene hun ble påført, mens en kvinne i midten av 30-årene er lettere skadd. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap og grov kroppsskade etter voldsangrepet på Nav-kontoret på Danmarksplass i Bergen mandag.

Nå mener den største fagforeningen i Nav-systemet at sikkerheten ved kontorene må gjennomgås i kjølvannet av den dramatiske hendelsen, skriver Aftenposten.

– Det er naturlig med en ny gjennomgang av sikkerheten, sier leder Elisabeth Steen i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav.

Hun ga sine uttalelser før det ble kjent at et av ofrene for knivangrepet døde av skadene.

Trond Finstad, leder i yrkesseksjonen i Fagforbundet, sier til TV 2 at han «forventer at det blir satt økt fokus på sikkerhetstiltak på Nav nå».

– Det har vært jobbet godt med sikkerhet på Nav de siste årene, men vi har ikke kommet langt nok med dette arbeidet. Nå er på sin plass å gjøre en ny vurdering om disse sikkerhetstiltakene er gode nok, slår Finstad.

1.042 trusler i år

Så langt i år er rapportert inn 1.042 trusler mot Nav-ansatte på landsbasis, ifølge Bergens Tidende. FriFagbevegelse skrev i 2019 at omfanget av vold og trusler mot Nav-ansatte har økt med 22 prosent etter at en kvinnelig ansatt ble drept på Nav Grorud i 2013.

Nav skjerpet sikkerheten over hele landet etter at Anni Rachmawati Godager (34) døde etter å ha blitt knivstukket flere ganger av en Nav-klient.

Hovedverneombud Stein Arne Hammersland sier Nav har tatt «seriøse grep» for å bedre sikkerheten etter drapet, men poengterer at «det er vanskelig å gardere seg hundre prosent mot alle uønskede hendelser».

– Jeg tenker også at det er helt naturlig med en full gjennomgang etter denne tragiske saken, sier Hammersland til Aftenposten.

Framstilles for fengsling

Den siktede er en mann i slutten av 30-årene, av utenlandsk opprinnelse og har vært norsk statsborger siden 2019. Han er ikke en kjenning av politiet.

Det var tirsdag morgen ukjent hva som var foranledningen og motivet for knivangrepet, som skjedde under et avtalt brukermøte inne på Nav Årstad. Den siktede mannen var mandag i et flere timer langt avhør med politiet og «har forstått siktelsen», ifølge forsvareren, som ikke ville svare på hvordan mannen stiller seg til skyldspørsmålet.

– Men han er innforstått med at politiet vil begjære ham varetektsfengslet tirsdag, sa advokat Morten Grimstad til Bergensavisen mandag kveld.

