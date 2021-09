Lysbakken: Vi er glade for invitasjonen fra Støre

– Våre politiske prioriteringer kjenner dere godt til, Vedum ringte meg etter deres møte i stortingsgruppe og jeg setter pris på det. Vi har et flertall vi må forvalte, sier Lysbakken.

Samtidig sier han at det er for tidlig å si hvor sonderingene vil ende.

– Den eneste måten vi kan finne ut det på er å diskutere og se hvor langt vi kommer, sier han.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kunngjorde etter et møte i stortingsgruppa mandag ettermiddag at partiet er åpent for sonderinger om hvorvidt det er grunnlag for regjeringsforhandlinger med Ap og SV.

Like etter Senterpartiets kunngjøring kunne Ap-leder Jonas Gahr Støre melde at han hadde invitert begge partier til regjeringssonderinger.

[ Støre: Regjeringssonderinger starter torsdag på Hurdalsjøen Hotell ]

Forhandlingene vil starte torsdag 23. september.

– Mitt mål er å starte denne uken, torsdag håper jeg vi kan komme sammen på Hurdalsjøen Hotell, uttalte Støre.

Både SV og Ap har tidligere vært klare på at de ønsker en rødgrønn regjering med alle disse tre partiene.

Sp har tidligere stått hardt på at de ønsket en regjering med kun Ap og Sp. Men selv om Vedum i lang tid har stått fast på at han ønsker en Ap/Sp-regjering, har han heller aldri lukket døren fullstendig for en regjering der også SV er med.

[ Navarsete om forholdet til Borten Moe: – Helt greit ]