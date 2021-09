Ulstein: Det ville ha vært utrolig krevende for Kjell Ingolf å fortsette

– Det er en vond dag, for mange. Aller mest for Kjell Ingolf. Han har tatt sin beslutning. Den respekterer jeg, og forstår hans vurdering nå. Det ville vært utrolig krevende, kanskje umulig for Kjell Ingolf å fortsette. Nå må vi håndtere krisen, men aller mest ta vare på Kjell Ingolf, sier han til NTB.

[ Går av som partileder og statsråd ]

Ulstein sier at Ropstad er en person han setter høyt, at han er en god venn og en utrolig handlekraftig politiker.

– Han har jobbet hardt. Har en enorm kapasitet, og har fått mange viktige gjennomslag for KrF. Kjell Ingolf tok ansvar i en veldig krevende fase i partiet, samtidig har han måttet tåle utrolig mye – også uberettiget i det offentlige rom, sier Ulstein.

KrF-politikeren håper nå at Ropstad og familien får ro.

– Jeg vet at han vil gjøre alt han kan for å få ryddet opp i dette. (NTB)

