Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide: En vond og vanskelig dag

– Jeg kjenner at dette er en vond og vanskelig dag. Men mest krevende er det for Kjell Ingolf og familien. Han har beklaget og sagt at dette ikke burde skjedd, sier Hareide.

Den tidligere KrF-lederen sier at han respekterer det valget Ropstad nå har landet på.

– Han har vurdert hva som er best for KrF og sine nærmeste. Kjell Ingolf og familien har opplevd veldig vanskelige dager med et enormt press.

