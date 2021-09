Skatteetaten til Aftenposten: Sa aldri at Ropstad skulle slippe skatt

– I henvendelsen fra SMK ble det opplyst som en forutsetning at det var utgifter til bolig på hjemstedet. Dette vilkåret ble derfor ikke nærmere problematisert i svarbrevet, sier seksjonssjef Lene Marie Ringså i juridisk avdeling i Skatteetaten til Aftenposten.

Hun sier at det ikke er riktig at Skatteetaten i svaret til SMK høsten 2020 svarte at pendlere uten utgifter til boligen på hjemstedet slipper å betale skatt av fri bolig fra arbeidsgiver.

Det var i oktober 2020 at SMK ba Skatteetaten klargjøre om Ropstad skulle betale skatt av fordelen av statsrådboligen sin. I henvendelsen beskrev SMK blant annet at statsråden "betaler husleie til foreldrene", men det har han nylig erkjent at han ikke gjorde.

Ringså sier at det ble presisert i uttalelsen fra etaten at pendlerboligen må innebære en merkostnad for arbeidstakeren, og at den som disponerer boligen, må være i en merkostnadssituasjon. I det ligger at man må disponere bolig på hjemstedet og ha utgifter til denne.

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor sa fredag at SMK hadde fått muntlig opplyst av statsråd Ropstad at han i 2020 hadde begynt å betale utgifter hos foreldrene da de sendte henvendelsen til Skatteetaten.

Aftenposten opplyser at verken Statsministerens kontor eller Kjell Ingolf Ropstad har besvart deres henvendelser i denne saken. (NTB)

