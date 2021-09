Olaug Bollestad overtar som barne- og familieminister

– Jeg har forståelse og respekt for hans vurdering, sier statsminister Erna Solberg.

Solberg hadde kalt inn til pressekonferanse for å orientere etter at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) trakk seg som statsråd lørdag.

Solberg takket Ropstad for hans innsats som statsråd og for godt samarbeid gjennom flere år. Hun uttrykte beklagelse for saken og sympati med Ropstads situasjon.

– Det ville være vanskelig for ham både i regjering og som leder for KrF i den tiden han måtte rydde opp med skattemyndighetene, sier Solberg.

