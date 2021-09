Listhaug: Forstår at Ropstad trekker seg

– Det er bra at Ropstad trekker seg. Det som har kommet fram de siste dagene er alvorlige forhold, og jeg forstår godt at han nå velger å trekke seg. Dette er en tøff tid for både Ropstad og hans familie, skriver Sylvi Listhaug til Dagbladet.

– Nå håper jeg han får ro til å gjøre opp for seg og komme seg videre, skriver Listhaug.

Listhaugs uttalelse kommer etter at det ble kjent at Kjell Ingolf Ropstad trakk seg som Krf-leder og barne- og familieminister.

