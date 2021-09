KrF: Ropstad fratrer neste fredag

Sentralstyret i KrF hadde lørdag ettermiddag et ekstraordinært møte etter at Kjell Ingolf Ropstad varslet sin avgang både som partileder og statsråd. Der ble det enighet om å kalle inn landsstyret til møte førstkommende fredag.

– Det er enighet i sentralstyret om at Ropstad fratrer vervet i forbindelse med landsstyremøtet fredag 24. september med den konsekvens at Olaug Bollestad trer inn som fungerende partileder, skriver partiet i en uttalelse til NTB.

På møtet vil landsstyret ta stilling til den videre prosessen og eventuelt også kalle inn til et ekstraordinært landsmøte.

-Jeg vil takke Ropstad for innsatsen for partiet. Som første nestleder er jeg klar til å tre inn i rollen som fungerende leder når det blir behov for det, sier nestleder Olaug Bollestad til NTB.

Andre nestleder i KrF, Ingelin Noresjø, sier til NTB at også hun takker Ropstad for innsatsen, men at hun likevel tenker beslutningen om trekke seg var riktig.

– Det er både leit og vemodig å miste en god partileder og jeg vil takke Kjell Ingolf for jobben han har gjort. Helheten i situasjonen og hensynet til Kjell Ingolf, hans nærmeste og partiet gjør at dette var en rett beslutning, sier hun.

