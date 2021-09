Kjell Ingolf Ropstad trekker seg som KrF-leder og går av som statsråd

Ropstad hadde kalt inn til pressekonferanse kl. 14 for å informere om beslutningen.

– Jeg kontaktet statsministeren i går kveld og ba om å få fratre som statsråd. Det hadde hun forståelse for, sa en tydelig preget Kjell Ingolf Ropstad.

Han avviste at statsminister Erna Solberg har bedt ham å gå av, men understreker at initiativet kom fra ham selv. Solberg har innkalt til pressekonferanse senere lørdag ettermiddag for å orientere om situasjonen.

Så sent som fredag ettermiddag sto Ropstad fast på at han ønsket å fortsette som både statsråd og partileder. Men i løpet av få timer endret bildet seg.

Ropstad viste til at han har hatt tid det siste døgnet til å tenke over hva som vil være best for familien, for partiet og for ham selv.

– Jeg er fortsatt motivert for KrF, men det rette for partiet nå og for meg, det er at en annen som tar over stafettpinnen som partileder, sa Ropstad.

Fratrer som partileder

Han meddelte partiledelsen fredag kveld at han trekker seg som partileder.

– Jeg vil fratre ledervervet så snart partiet er klar til å velge nye leder, sa han.

Ropstad har vært under sterkt press den siste tiden på grunn av sine skatte- og boligdisposisjoner.

Fredag innrømmet han å ha tatt aktive grep for å slippe å betale skatt på pendlerboligen i Oslo. Dette sparte han 175.000 kroner på, ifølge Aftenposten, som avdekket saken.

I kjølvannet av Aftenposten-avsløring

Ropstad betalte skatt av pendlerboligen i 2019, det første året han bodde i statsrådsbolig.

Året etter rapporterte han til Statsministerens kontor at han dekket utgifter hos foreldrene hjemme i Agder, og dette førte til at han slapp å betale skatt av pendlerboligen. Men han har siden erkjent at han ikke betalte utgifter i foreldrehjemmet likevel.

Rådførte seg med SMK

Ifølge Ropstad var bakgrunnen at han fikk han opplyst av Statsministerens kontor at faste utgifter ikke var avgjørende for om pendlerboligen var skattepliktig eller ikke.

– Jeg gjorde dårlige vurderinger og en feil som jeg beklager. Jeg ga opplysninger som på det tidspunktet var rett. Det var da skattemyndighetene presiserte hvordan regelverket skulle tolkes og som var en annen oppfatning enn det SMK hadde som oppfatning, at jeg tok kontakt med Skatteetaten for å betale den skatten jeg skal, redegjorde han.

Men på spørsmål om hvilken rolle SMK har spilt i saken, svarte han:

– Dette er mitt ansvar.

Økokrim ser på saken

Det er ikke klart om Ropstad har brutt norsk lov, men Økokrim har tatt kontakt med Skatteetaten for å undersøke saken nærmere.

Ropstad har varslet at han vil betale tilbake det han skylder, og han er i dialog med Skatteetaten om dette.

Fakta om pendlerboligsaken

* 5. september skriver Aftenposten at KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad ikke meldte flytting fra huset til foreldrene sine i Moisund i Agder før november 2020. Ropstad ble valgt inn på Stortinget i 2009.

* I 2009 overtok også Ropstad en halvpart av en tomannsbolig på Lillestrøm. Huset på 150 kvadratmeter ligger 29 kilometer fra Stortinget. Ropstad benyttet ikke huset, men det ble leid ut. I 2015 solgte Ropstad boligen. Han fikk en gevinst av salget på 300.000 kroner og fikk til sammen 488.000 kroner i leieinntekter før skatt.

* Aftenposten har avslørt at også flere andre politikere med pendlerleilighet fra Stortinget eier boliger som de leier ut i Oslo. Blant dem er SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og Ap-politiker Tellef Inge Mørland , mens Anette Trettebergstuen (Ap) og Sveinung Rotevatn (V) begge har vært folkeregistrert hjemme hos foreldrene sine i perioder.

* 17. september melder Aftenposten at Ropstad i bare ett av årene fra 2009 til 2020 skattet av pendlerboligen. Det var i 2019 – det første året i statsrådsbolig. Året etter rapporterte Ropstad til Statsministerens kontor at han hadde utgifter hjemme hos foreldrene i Agder, og han slapp dermed å betale rundt 175.000 kroner i skatt. KrF-lederen betalte heller ikke foreldrene sine for utgiftene han hadde oppgitt.

* Ropstad har sagt at han vil betale tilbake det han skylder. Han har beklaget, erkjent at han gjorde en dårlig vurdering i 2020 og sagt at han er i dialog med Skattetaten.

* Fra 2009 til 2020 bodde Ropstad og familien i fem forskjellige pendlerboliger. Fire av dem er det Stortinget som har leid ut, mens den siste var en statsrådsbolig. I 2020 flyttet Ropstad inn i en bolig han selv eier på Nordstrand i Oslo. Han endret også sin folkeregistrerte adresse.

* Lørdag 18. september kunngjør Ropstad at han trekker seg som statsråd og KrF-leder.

Kilde: Aftenposten/NTB