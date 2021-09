Forsvarere vil vite om Tengs-siktet ble hemmelig etterforsket

Det er mannens forsvarere som opplyser at de har sendt en forespørsel om innsyn til Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. KK-utvalget som det også kalles, har ansvaret for å kontrollere politiets bruk av flere skjulte etterforskningsmetoder, skriver Stavanger Aftenblad.

Advokat Stian Bråstein sier til avisen forespørselen ikke skjer etter noen spesiell foranledning.

– Jeg har tilskrevet utvalget fordi dette er en alvorlig sak, og for at vi forsvarere skal ivareta og bistå han som sitter varetektsfengslet på en best mulig måte er det avgjørende at vi får tilgang til å bearbeide og analysere alt som er innhentet av bevis i saken. Inkludert det som eventuelt er innhentet ved hjelp av skjulte etterforskningsskritt, sier Bråstein.

Mange av dokumentene i saken er også klausulert, men Bråstein vil ikke svare på om han har begjært innsyn i dette materialet. Klausulerte dokumenter er informasjon som forsvarere kan begjære innsyn i, men som de ikke kan dele med klienten sin

– Men her er det en god del informasjon som vår klient ikke har fått gjort seg kjent med. Det er problematisk. Så langt har siktede akseptert dette og gitt politiet tid til å etterforske saken, men det er en løpende vurdering fra vår side om vi skal bringe dette inn for retten. Det er grunnleggende at en siktet får gjøre seg kjent med etterforskningsmateriale, sier Bråstein.