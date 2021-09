KrF-veteraner: To mulige arvtakere som KrF-leder

Olaug Bollestad og Dag-Inge Ulstein pekes på av flere som de to mest aktuelle til å etterfølge Kjell Ingolf Ropstad.

Både tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, avtroppende parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan og tidligere parlamentarisk leder Einar Steensnæs mener den nye partilederen bør sitte på Stortinget.

Ettersom KrF ikke kom over sperregrensen ved valget, kom partiet bare inn med tre mandater: Ropstad, Bollestad og Ulstein.

– Det er nødvendig at partilederen sitter på Stortinget. Det har tidvis vært prøvd før at noen sitter på utsiden, men det har i liten grad vært vellykket. Partilederen må ha sete i Stortinget for å kunne følge sakene og politikken, sier Steensnæs til VG.

Bondevik bekrefter overfor VG at han mener den nye lederen bør sitte på Stortinget.

Grøvan deler dette synspunktet, men han vil ikke kommentere direkte hvem som bør bli Kjell Ingolf Ropstads etterfølger.

– Det får være et spørsmål for valgkomiteen. Men på generelt grunnlag vil det helt klart være en fordel om vedkommende sitter på Stortinget. Da har man større mulighet til å være på banen, men nå får valgkomiteen gjøre sine vurderinger, sier han til Fædrelandsvennen.

Klar for å lede partiet fram til ny leder er valgt

Det er allerede kjent at Bollestad overtar for Ropstads som barne- og familieminister. Hun er også innstilt på å tre inn som fungerende partileder etter at Kjell Ingolf Ropstad trakk seg, skriver VG.

– Jeg er første nestleder og slik sett er jeg klar til å lede partiet fram til ny leder er valgt, dersom det skulle bli nødvendig, sier hun til avisen.

Hun vil ikke kommentere om hun er aktuell til å ta over som partileder permanent.

– Nå skal partiorganisasjon ha en prosess fram mot nytt ledervalg, og i respekt for den prosessen så vil jeg ikke nå svare på spørsmålet om jeg er lederkandidat, sier hun.

Bollestad sier at hun har forståelse for at Ropstad valgte å trekke seg.

– Kjell Ingolf har vært utsatt for et umenneskelig press og jeg har stor forståelse for den avgjørelsen som Kjell Ingolf nå har tatt, sier Bollestad.

– Vond dag for mange

– Det er en vond dag, for mange. Aller mest for Kjell Ingolf. Han har tatt sin beslutning. Den respekterer jeg, og forstår hans vurdering nå. Det ville vært utrolig krevende, kanskje umulig for Kjell Ingolf å fortsette. Nå må vi håndtere krisen, men aller mest ta vare på Kjell Ingolf, sier Ulstein til NTB.

Ulstein sier at Ropstad er en person han setter høyt, at han er en god venn og en utrolig handlekraftig politiker.

– Han har jobbet hardt. Har en enorm kapasitet, og har fått mange viktige gjennomslag for KrF. Kjell Ingolf tok ansvar i en veldig krevende fase i partiet, samtidig har han måttet tåle utrolig mye – også uberettiget i det offentlige rom, sier Ulstein.

