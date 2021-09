Politiet vil ikke på eget initiativ etterforske Ropstad

Det får Aftenposten opplyst fra politiinspektør Ole Rasmus Knudsen.

– Dersom Skatteetaten finner at det foreligger straffbare forhold knyttet til en skattesak, vil de normalt anmelde saken til politiet og innlevere relevant dokumentasjon. Oslo politidistrikt vil da på vanlig måte vurdere om det skal iverksettes etterforskning, sier Knudsen.

Politiinspektøren bekrefter samtidig at Oslo politidistrikt 9. september mottok en anmeldelse av Ropstad fra en privatperson for å ha unnlatt å gi korrekt informasjon. Den saken ble henlagt en uke senere fordi politiet fant at det ikke forelå rimelig grunn til å undersøke om det forelå straffbart forhold, opplyser Knudsen.

[ Han bør gå av – målet var å slippe å betale skatt til fellesskapet ]