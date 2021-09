Lot som hun var kjæreste – lurte åtte menn for 1,5 millioner kroner

Hun må også betale erstatning til mennene og til banker, skriver Stavanger Aftenblad.

Kvinnen forsøkte aktivt å finne funksjonshemmede menn som hun kunne svindle, mener retten.

I dommen vises det blant annet til en meldingsutveksling mellom tiltalte og hennes søster høsten 2019, hvor de to diskuterer om de har funnet nye «idioter» som kan bedras, og om disse er kredittverdige.

Seks av de fornærmede er funksjonshemmede.

Kvinnen har erkjent straffskyld. Hun benyttet ulike metoder for å lure mennene. Flere av dem trodde de var i et forhold med kvinnen. Én av mennene ble svindlet for nærmere 500.000 kroner.