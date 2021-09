31 selskaper vil lete etter mer olje og gass på norsk sokkel

Olje- og energiministeren mener antallet søknader viser «fortsatt stor interesse for norsk sokkel» i konsesjonsrunden for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.

De 31 selskapene utgjør et bredt mangfold – fra de store internasjonale oljeselskapene til de mellomstore selskapene og de mindre leteselskapene.

– Det er gledelig at oljeselskapene fortsatt ser gode muligheter på norsk sokkel. Leting er viktig for å opprettholde aktivitet og god ressursforvaltning, og det legger grunnlaget for verdiskaping og trygge arbeidsplasser over hele landet, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel, og omfatter størstedelen av de tilgjengelige leteområdene.

TFO-området utvides etter hvert som den geologiske kunnskapen i områder på norsk sokkel økes. I forbindelse med årets konsesjonsrunde ble det forhåndsdefinerte området utvidet i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Disse selskapene har søkt på TFO 2021

Følgende 31 selskaper har søkt om å lete etter olje og gass i Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2021:

* Aker BP ASA

* A/S Norske Shell

* Chrysaor Norge AS

* Concedo ASA

* ConocoPhillips Skandinavia AS

* DNO Norge AS

* Equinor Energy AS

* Idemitsu Petroleum Norge AS

* INEOS E & P Norge AS

* KUFPEC Norway AS

* Lime Petroleum AS

* Longboat Energy Norge AS

* Lotos Exploration & Production Norge AS

* Lundin Energy Norway AS

* M Vest Energy AS

* Neptune Energy Norge AS

* OKEA ASA

* OMV (Norge) AS

* ONE Dyas Norge AS

* Pandion Energy AS

* Petrolia NOCO AS

* PGNiG Upstream Norway AS

* RN Nordic Oil AS

* Source Energy AS

* Spirit Energy Norge AS

* Suncor Energy Norge AS

* Sval Energi AS

* TotalEnergies EP Norge AS

* Vår Energi AS

* Wellesley Petroleum AS

* Wintershall Norge DA AS

