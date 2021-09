Sp-meningene om regjering med SV spriker

Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete mener SV, Sp og Ap må forhandle med sikte på en flertallsregjering.

– Hvis de tre partiene får flertall sammen, så mener jeg de tre partiene må forhandle med sikte på å danne en flertallsregjering, sier Navarsete til Klassekampen.

Hun sier videre at hun kan forstå Sp-skepsis til blant annet SVs rovdyrpolitikk, men framhever at Ap, Sp og SV forenes av et verdigrunnlag som utfyller hverandre.

– Mange har framstilt det som om SV er så vanskelig å samarbeide med. Jeg opplevde som partileder at det var like lett, og like vanskelig, å samarbeide med Ap som med SV, sier Navarsete, som nå gir seg på Stortinget.

En reell problemstilling

Et regjeringssamarbeid med SV er en reell problemstilling å diskutere, mener partiveteranen Per Olaf Lundteigen, som er klar for en ny periode på Stortinget.

– Det er ikke aktuelt å gå i regjering med noen av de nåværende regjeringspartiene. Det er ikke aktuelt med Rødt eller MDG. Det er ett parti vi snakker om, og det er SV, sa han til NTB en stund før valget.

Mandag kveld sa han til VG at partiet bør si ja til en flertallsregjering med Ap og SV.

Mindretallsregjering

Men de to partiveteranene møter motbør i partiets ledelse. Til Adresseavisen sier Sp-nestleder Ola Borten Moe at planen fortsatt er en Ap-Sp-basert regjering, men en slik regjering har ikke flertall i Stortinget. Til det mangler de ni mandater.

– Så da er det mindretallsregjering du ønsker, spør Adressas journalist.

– Ja, vi fikk jo ikke flertall, sier Borten Moe, som utdyper:

– Det er ei mindretallsregjering vi har. Og det har vært en helt vanlig styringsform i Norge. Så det i seg selv er ikke spesielt oppsiktsvekkende.

Dermed mener Borten Moe at de må samarbeide med partier utenfor en regjeringskonstellasjon for å få flertall for statsbudsjetter.

– Det har vi også sagt, at det er naturlig at vi gjør opp statsbudsjettene med de partiene som ikke har vært i regjering til nå, sier Moe, og presiserer at det gjelder rødgrønn side.

Anne Beathe Tvinnereim, også nestleder i Sp, sier følgende til NTB om regjeringsplanene:

– Vi har ikke lukket noen dører for SV, men utgangspunktet vårt er at en regjeringsplattform basert på Ap og Sps politikk, vil gi størst gjennomslag for vår politikk.

Politisk avstand

Senterpartiets parlamentariske leder synes det er vanskelig å si om SV kan bli med i en ny regjering, og hun peker på den politiske avstanden mellom Sp og SV.

– Det er svært vanskelig å si noe om. Vi skal gå inn i de samtalene vi har blitt invitert til av Jonas Gahr Støre, og vi skal se hva som kommer ut av de samtalene, men foreløpig er vårt foretrukne alternativ et alternativ med Sp og Ap, sier Arnstad på Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Hun begrunner dette med at den politiske avstanden er minst mellom de to største partiene på rødgrønn side.

– Dermed er det også størst mulighet til faktisk å få gjort de endringene som også Senterpartiet ønsker, blant annet distriktspolitikken, sentralisering, økonomiske forskjeller og lavere avgifter som vi er opptatt av, så får vi se hva samtalene framover bringer, sier hun.

For SV-nestleder Kirsti Bergstø er dette lite forståelig.

– Jeg skjønner ikke hvor avstanden er så stor at man må lage den større i den offentlige samtalen. Skal man få snudd sentraliseringspolitikken og erstatte den med nærhet, så er det klart at SV må være med på det, sier hun.

Vil ikke avklare

Partileder Trygve Slagsvold Vedum vil ennå ikke avklare hvorvidt hans parti kan gå inn i et regjeringssamarbeid med SV. Vedum, som selv stilte som statsministerkandidat, erkjenner imidlertid at Jonas Gahr Støre blir landets neste statsminister.

– Jeg pekte på Støre på vår valgvake. Så gikk Sp mest fram både i 2017 og i 2021, noe som danner grunnlag for regjeringsskifte, sier Vedum.

Han vil ikke selv ta æren for at Støre blir statsminister.

– Jeg har bare én stemme i Stortinget. Det er folket som har stemt og endret sammensetningen av Stortinget, sier Vedum.

Vedum har hele valgkampen nektet å svare tydelig på om partiet vil samarbeide i regjering med SV. Heller ikke nå vil Vedum ta stilling til dette.

– Vi har vært tydelige over tid på at vi vil bytte ut dagens regjering og erstatte den med en Sp/Ap-basert regjering. Så får vi begynne samtalene i morgen. Vi har et felles ansvar, så får vi bruke tiden fremover, sier Sp-lederen.

