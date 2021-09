Valglokale i Oslo stengt på grunn av brann

– Valglokalet på Kastellet skole ble stengt mandag klokken 17.30 i dag da det brant i et sikringsskap i etasjen under. Kastellet brannstasjon ligger på nabotomten, og brannvesenet var raskt på stedet. Stemmesedler, velgere og valgmedarbeidere ble evakuert, sier kommunikasjonssjef for valg i Oslo, Ingvild Åsgård, til Nordstrands Blad.

Det er strømbrudd på skolen som følge av brannen.

Stemmesedlene som var i valglokalet, er brakt til Oslo rådhus og vil bli talt opp der.

– Vi har valgmedarbeidere utenfor valglokalet som veileder velgere til nærmeste valglokale. Velgere som kommer når klokken nærmer seg 21, vil få tilbud om å bli fraktet i taxi til omkringliggende valglokaler og stemme der, sier Åsgård.

Hun sier at stengingen av valglokalet ikke får noen konsekvenser for velgernes mulighet til å stemme. (NTB)

