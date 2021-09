Nakstad: – Smitteveksten avtar for første gang siden sommerferien

– Dette er første gang siden sommerferien at vi ser nedgang i tallene. Det er veldig gledelig, og det er nok en utvikling som vi ser på bakgrunn av at flere er vaksinert, sier assisterende helsedirektør Nakstad til TV 2.

Selv om smittetallene fremdeles er høye i store deler av landet, var det en nedgang på 412 tilfeller mandag sammenlignet med samme dag forrige uke. Per dags dato er det 116 innlagt på sykehus med koronaviruset. Nakstad tror tallet vil synke de neste ukene.

– Det gledelige er at folk ligger kortere, og vi tror at vaksineeffekten nå vil slå ut også på dette om noen uker. Men det er på et nivå som sykehusene begynner å merke, uten at det er noen stor dramatikk i det, sier han til kanalen.

Omtrent 80 prosent av nordmenn over 18 år er fullvaksinerte. De neste ukene skal også barn ned til tolvårsalderen vaksineres.

Det er fortsatt uklart om Norge skal tilby en tredje dose av vaksinen.

