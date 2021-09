Likestillingsombudet: – Ulovlig med kjønnsstyrte frisørpriser

Ombudet mottar flere henvendelser årlig, fra personer som må betale for kvinneklipp, til tross for at de har kort hår.

– Dessverre er det fremdeles mange frisører som har kjønnsdelte priser, sier rådgiver Shorish Azari i Likestillings- og diskrimineringsombudet til NRK.

Han henviser til paragraf 6 av Diskrimineringsloven, som sier at det er forbudt å diskriminere på bakgrunn av blant annet kjønn.

– I utgangspunktet er praksisen med herre- og dameklipp ikke lovlig, sier Azari.

