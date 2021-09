En milliard ekstra til boliglån i distriktene i statsbudsjettet

Av Kenneth Kandolf Haug

Det bekrefter distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) overfor NTB.

– Det er et godt tiltak for at flere unge kan bygge seg ny bolig i Distrikts-Norge. Det gjør at det skal være enklere å bygge en bolig som ikke faller i pris den dagen du setter nøkkelen i døra, sier hun.

Spredtbygde strøk

Uavhengig av resultatet etter mandagens valg, skal den borgerlige regjeringen legge fram sitt forslag til statsbudsjett 13. oktober. Det budsjettet skal altså inneholde en milliard kroner som skal bidra til at flere i distriktene får boliglån.

– Vi snakker særlig om de mest spredtbygde strøkene. Det må være jobb der, det er punkt 1, men også en bolig som gjør det attraktivt å flytte, sier Helleland.

Husbanken skal i tillegg markedsføre mulighetene for å få lån hos dem til bygging av bolig i Distrikts-Norge bedre.

Trygghetsboliger

I tillegg bevilger regjeringen 50 millioner kroner ekstra til å bygge såkalte trygghetsboliger for eldre i distriktene. Dette er boliger som er mer tilrettelagt for eldres behov, og som gjør at de kan bli boende hjemme lenger.

– Vi vil gi kommunene tilskudd til trygghetsboliger i komplekser med nærhet til servicetilbud, slik at eldre kan gå til og fra butikken selv og møte andre eldre, sier Helleland.

