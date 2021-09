Hareide ber Jernbanedirektoratet snakke med Sverige om tog mellom Oslo og Stockholm

Norske og svenske myndigheter er enige om å utarbeide en felles utredning om jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Stockholm.

Nå har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) bedt Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for utredningen.

Hareide mener at man blant annet må kartlegge markedspotensialet, vurdere kapasiteten på jernbanen, vurdere kostnadene, utrede mulige traseer og foreta samfunnsøkonomiske beregninger.

Han mener også at utredningen bør hente innspill fra ikke-statlige initiativer, som mener det er potensial for å bygge en slik jernbane uten statlige investeringer.

