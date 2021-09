SV krever økt bostøtte til personer som sliter med strømregningen

Det bekrefter SV-leder Audun Lysbakken overfor E24.

– Vi er veldig bekymret for at vi går mot en vinter der folk med dårlig økonomi kommer til å fryse. Mange frykter strømregningen, og det er all grunn til å vente at strømprisene vil ligge på et høyt nivå denne vinteren, sier SV-lederen.

Han mener det må bevilges mer penger til bostøtten slik at den kan dekke en større del av galopperende utgifter. I tillegg vil han ha en fast ordning slik at man får ekstra tillegg til å dekke strømutgiftene når de er høye.

I høst har strømprisene i Sør-Norge satt nye rekorder for året. Det har gått utover lommeboken til forbrukerne.

Ifølge en undersøkelse YouGov har utført for Gudbrandsdal Energi svarer 58 prosent at de har blitt mer opptatt av strømpriser enn tidligere. Ifølge samme undersøkelse svarer 39 prosent at de i ganske stor grad eller svært stor grad opplever at strømregningen gjør innhogg i familiebudsjettet.

Regjeringen sier den følger med på situasjonen.

– Strømprisene varierer en god del – både over tid og mellom landsdeler. Bostøtten har flere ganger blitt brukt for å lette strømutgiftene for husstander med lave inntekter. Sist var i mars i år, på bakgrunn av strømpriser sist vinter. Regjeringen følger med på situasjonen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til E24.

