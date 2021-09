Koronavaksine: 90 prosent av de voksne har fått første dose – 80 prosent snart fullvaksinert

Av Marius Helge Larsen og Oda Ertesvåg

De to milepælene er viktige for når Norge kan gjenåpnes helt. Myndighetene har sagt at de ønsker at 90 prosent av befolkningen er fullvaksinert før de åpner opp.

– Vaksinen er veien ut av pandemien, og det er derfor fantastisk å se nordmenns skyhøye oppslutning om vaksinasjonsprogrammet. Tusen takk til alle som har tatt vaksinen, og tusen takk til kommunene for en formidabel vaksinasjonsjobb, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

De siste vaksinetallene fra FHI ble publisert fredag morgen klokka 4.59 og viste at 3.847.247 nordmenn over 18 år har fått første vaksinedose. Dette tilsvarer 89,9 prosent av den voksne befolkningen. Men i løpet av dagen bekreftet FHI overfor Statsministerens kontor at 90 prosent er nådd.

[ Anders Baasmo gikk på en skikkelig filmsmell. Nå er han klar for heksejakt (+) ]

Nesten 80 prosent med to doser

De siste tallene viser også at 78,8 prosent av den voksne befolkningen er vaksinert med to doser. Det er ventet at andelen vil nå 80 prosent i løpet av fredagen.

– I dag når vi tre vaksinemilepæler: 90 prosent av alle voksne har fått minst én dose, 80 prosent av alle voksne har fått andre dose, og 70 prosent av alle 16- og 17-åringer har fått minst én dose, sier Solberg.

Utviklingen betyr at gjenåpningen av Norge har rykket ett steg nærmere.

– Den viktigste faktoren for om vi kan gå over til en normal hverdag med økt beredskap, er at vi nærmer oss ambisjonen om at 90 prosent av alle voksne er fullvaksinert. Har du fått tilbud om å ta andre dose, må du derfor takke ja til en time så tidlig som mulig. Det har aldri vært enklere å få både første og andre dose raskt, sier statsministeren.

Saken fortsetter under videoen

Venter med gjenåpning

Myndighetene regner folk som fullvaksinerte én uke etter at de har tatt den andre dosen. De har tidligere skissert at dette kan skje i løpet av første halvdel av oktober, men at det også kan gå raskere.

Mens våre to naboland Sverige og Danmark allerede har satt datoer for gjenåpningen, har Norge først og fremst sagt at data vil være førende for når Norge kan åpne.

Framover vil antall innlagte på sykehus bli et viktigere tall enn smittetallene.

– Vi har sagt at vi ikke ønsker for høye smittetall før størstedelen av befolkningen er fullvaksinert, og vi har sagt at smittetallene ikke lenger skal styre livene våre når vi kommer dit at størstedelen av befolkningen er fullvaksinert, sa helseminister Bent Høie (H) da han holdt koronapressekonferanse onsdag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen