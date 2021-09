Koronasertifikatet til tidligere smittede forlenges

– Regjeringen utvidet 28. august perioden for unntak for smittekarantene fra seks måneder til 12 måneder for personer som har gjennomgått covid-19-sykdom, dersom sykdommen kan dokumenteres av norsk helsetjeneste, skriver regjeringen i en pressemelding.

[ Anders Baasmo: – Jeg som har vært med i 50–60 filmer de siste tjue åra? Jeg kom ikke på en håndfull engang, som jeg hadde lyst å vise fram (+) ]

Bakgrunnen for endringen er at det nå er god dokumentasjon på at personer som har hatt covid-19-sykdom, er godt beskyttet i minst 12 måneder, opplyser regjeringen.

– Det har tatt litt tid å få den tekniske løsningen for utvidelsen klar i koronasertifikatet, men fredag 10. september oppdateres koronasertifikatet til innenlands bruk slik at det er grønt i 12 måneder etter gjennomgått covid-19-sykdom.

Saken fortsetter under videoen

Det blir ingen tilsvarende endring i fritak fra innreisekarantene for personer som har gjennomgått covid-19.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen