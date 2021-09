Anke i Tengs-fengsling oversendes lagmannsretten fredag

Den 50 år gamle mannen ble forrige fredag varetektsfengslet i fire uker av Sør-Rogaland tingrett. Han nekter straffskyld etter siktelsen, og han anket beslutningen om varetekt til Gulating lagmannsrett. Den siktedes forsvarer leverte onsdag ettermiddag sitt støtteskriv til anken, og torsdag fulgte påtalemyndigheten opp med sitt tilsvar.

Sør-Rogaland tingrett opplyste fredag til NTB at ankedokumentene ville bli oversendt lagmannsretten i løpet av dagen.

– Dette er en omfattende sak, og det har gått med noe mer tid enn vanlig til å skrive støtteskrivene til anken. En avgjørelse fra lagmannsretten kommer nok ikke før over helgen, men om det blir mandag, tirsdag eller onsdag er det ikke mulig å svare på nå, sier advokat Stian Trones Bråstein, som er en av den siktedes to forsvarere.

Planlegger avhør

Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier til NTB at ankebehandlingen av fengslingsspørsmålet ikke påvirker politiets plan for å avhøre den siktede 50-åringen i dagene framover. Mannen har så langt stilt seg villig til å la seg avhøre av etterforskerne

– Vi har lagt en plan for å avhøre siktede. Avhørsmetoden er den som er vanlig i politiet, og vi opptatt av å gjøre grundige og gode avhør, sier Soma.

Bråstein møtte fredag formiddag den siktede klienten i fengselet. Han forteller at mannen har det tungt, men er innstilt på å samarbeide med politiet og stille til avhør.

– Han vært i avhør, ja. Vårt mål og hans ønske er å samarbeide for å rydde av veien den mistanken som er rettet mot ham, sier advokaten.

Enormt materiale

Forsvarerne har de siste dagene fått overlevert flere titusenvis av sider med etterforskningsmateriale av politiet. Bråstein forklarer at også lagmannsretten får en fengslingsanke som har flere dokumenter knyttet til seg enn hva som er vanlig i mange straffesaker. Nå må lagmannsretten sette seg inn i og selv danne seg en oppfatning av politiets grunnlag for å sikte 50-åringen for drapet på Birgitte Tengs for 26 år siden.

Selv om politiet også mistenker 50-åringen for å ha drept Tina Jørgensen i 2000, er ikke denne saken en del av grunnlaget for fengsling.

Den siktede mannen begjærer seg løslatt fra varetekt.

– Først og fremst begrunner han dette med at han mener politiet ikke har tatt rett mann. Han mener det ikke er skjellig grunn til mistanke mot ham, og at bevisene bør vurderes annerledes. Dernest mener han uansett at det ikke er noen grunn til å frykte at han skal forspille bevis i en så gammel sak, sier Bråstein.

Sjekket ut av voldtektssak

Politiadvokat Soma opplyser fredag at politiet opplever at det kommer en jevn strøm av tips fra publikum.

I kjølvannet av pågripelsen av 50-åringen i forrige uke, sa politiet at de også hadde fått tips om å sjekke mannen opp mot en uløst voldtektssak på Stord i 1999. Til VG fredag sier Soma at mannen nå er sjekket ut av denne saken.

– Politiet har gjort nødvendige undersøkelser – og ser ingen sammenheng mellom den saken og de sakene vi etterforsker nå. Vi har sjekket den siktede ut av den saken, sier Soma i Sørvest politidistrikt til VG.





