FHI: Full gjenåpning i slutten av september vil føre til en ny smittebølge

Nye modelleringer fra FHI peker på at en full gjenåpning i slutten av september vil føre til en ny smittebølge til høsten og vinteren selv om man klarer å fullvaksinere 90 prosent av alle fra 16 år og oppover i Norge, skriver Dagbladet.

– For det første vil det fremdeles være en betydelig del av befolkningen som ikke har blitt vaksinert, all den tid det foreløpig ikke finnes noen koronavaksine som er godkjent for barn under 12 år. For det andre vil vi ikke klare å vaksinere 100 prosent av befolkningen. Derfor vil det hele tiden være en gruppe med personer i ulike aldersgrupper som vil være uvaksinert, sier smitteverndirektør Geir Bukholm ved FHI.

[ Vaksineforsker: På ingen måte bekymret for å gi barn mellom 12 og 15 år én vaksinedose ]

Både størrelsen og tidspunktet for en slik smittebølgen er usikkert, men direktør Camilla Stoltenberg ved FHI sier til avisa at det er sannsynlig at vi vil se smittespredning framover.

– Det vil komme nye virusvarianter i tillegg til de nye variantene, som fortsatt vil være til stede i befolkningen. Men det er begrenset hvor mange som blir smittet ettersom veldig mange har god immunitet, også mot deltavarianten, sier Stoltenberg.