17-åring dømt for å ha hacket Dagbladet

Gutten, som da var 15 år, kom seg inn på Dagbladets publiseringssystem i oktober 2019, og publiserte en artikkel der han skrev at «Erna Solberg sier det er greit» og «pedofili er greit».

Han er nå dømt for datainnbruddet hos Dagbladet og svindel, blant annet gjennom betalingstjenesten Vipps. Han dømmes til 150 timers samfunnsstraff, som må gjennomføres i løpet av 180 dager, skriver Fædrelandsvennen.

Passordet for å komme seg inn i Dagbladets systemer fant han på en side med lekkede passord.

Gutten var også tiltalt for å ha sendt ut massemeldinger om Sian, men ble frifunnet for dette da retten ikke fant det bevist at det var han som sto bak.

