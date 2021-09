Frp størst blant de unge i ny Rogaland-måling

Målingen er utført av InFact for partiet Høyre, og kommer dagen etter at Stavanger Aftenblads måling viste at Høyre stupte i oljefylket.

Frp fikk en oppslutning på 17,6 prosent i Aftenbladets måling, og får omtrent det samme (17,8) i målingen utført for Høyre. Målingen er utført etter at forslaget til oljeskatt ble kjent, et forslag Frp har gått hardt ut mot.

I målingen utført av InFact for Høyre, kommer det fram at Frp er det største partiet blant ungdommen. 1.042 personer er blitt spurt i målingen.

– Dette ble jeg svært glad for. Jeg tar det som et signal om at ungdom liker vår støtte til oljearbeiderne, og at dette viser at unge i Rogaland skjønner hva som skaffer mat på bordet og tak over hodet, sier Roy Steffensen, stortingsrepresentant og listetopp for Frp i Rogaland, til NTB.

– Vi merker det unisont i alle aldersgrupper. Folk kommer til oss og er bekymret for jobbene i regionen, sier han.

Hele målingen: Rødt 3,7 prosent, SV 5,2, Ap 20,8, Sp 9,6, MDG 3,3, KrF 8,7, V 3,6, H 23,4, Frp 17,8. Feilmarginen er ikke oppgitt.

