Forfatter av bok om Tina-drapet: – Kan bli vanskelig for politiet uten tilståelse

Fredag ble det kjent at en mann i 50-årene er blitt siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.

– Jeg skjønner at han er en viktig kandidat i Tina-saken, men jeg tror ikke at politiet kommer i mål uten en tilståelse. Jeg klarer ikke helt å se hvordan de skal gjøre det, sier Erlend Frafjord til NTB.

Frafjord er mangeårig journalist i Stavanger Aftenblad og NRK. Han har skrevet boka «Da Tina ble drept» om Tina-drapet, men har også dekket Birgitte Tengs-saken gjennom en årrekke som krimjournalist.

Det er DNA-spor fra Birgitte-saken som fikk politiet til å pågripe mannen, men så langt er det ingenting som tyder på at de har lignende bevis i Tina-saken.

Mannen nekter straffskyld i begge sakene.

– Når politiet nå har funnet DNA-match mot ham for et lignende drap som Tina-drapet, i samme region fem år tidligere, er han svært mye mer interessant i Tina-saken, selvfølgelig. Men så kan jeg si det: Det er vanskeligere å knytte ham til Tina-saken, fordi de tekniske bevisene her er mye mer mangelfulle.

[ Tidligere etterforskningsleder vil ikke kommentere siktelsen i Tengs-saken ]

Makulerte bevis

Frafjord sier det er to grunner til at de tekniske bevisene i Tina-saken er dårlige:

– Det ene er at politiet makulerte veldig mange av bevisene på et tidspunkt. Med tanke på de tekniske kvantesprangene man har hatt på DNA-analyser de siste årene, kan det vise seg å være en ganske fatal avgjørelse, sier han.

Det andre er at Tina Jørgensen først ble funnet i en kum over en måned etter drapet.

– Så miljøet for tekniske bevis var ikke så bra, og mye var blitt vasket bort, sier han.

Var i Stavanger

Frafjord er ikke uten videre overrasket over gjennombruddet, som nå kom i Tengs-saken.

– Jeg skjønte allerede for et par år siden at de hadde fått klaff på DNA-analysene. Det var nokså åpenbart ut ifra meldingen de sendte ut om at de ville gå videre med dem, sier han.

50-åringen som nå er pågrepet i forbindelse med de to drapene, er bosatt på Haugalandet. Han har tidligere vært inne til avhør både i Tina-saken og i Birgitte-saken.

– Da jeg jobbet med boken min, var han interessant fordi han hadde vært i Stavanger samme helg som Tina ble drept, uten å ha noen god forklaring på hvorfor, sier Frafjord.

[ Politiet: Derfor er mannen i 50-årene siktet for Birgitte-drapet ]

Likhetstrekk

Han ser flere likhetstrekk mellom drapene.

– Tina Jørgensen ble slått i hodet med en skarp gjenstand, og i Birgitte-saken var det litt det samme. Hun ble slått i hodet med en stein. Birgitte var også seksuelt misbrukt, men dette var umulig å fastslå i Tina-saken, sier han.

Frafjord påpeker at denne typen overfallsdrap skjer svært sjelden.

– De fleste drap i Norge skjer i nære relasjoner og hjemme. Denne typen rovmord, hvor en kvinne blir drept og etterlatt ute, og med ukjent gjerningsperson, er veldig sjeldne. Da er det veldig spesielt at det skjer to sånne drap i samme fylke med få års mellomrom.

Han påpeker at en viktig forskjell, er at Tina Jørgensen ble fraktet vekk fra åstedet.

– Mange har trukket dette fram som et tegn på at sakene avviker fra hverandre, men jeg tror dette kan handle mer om at Tina Jørgensen ble drept like i nærheten av et stort boligfelt ikke langt fra Stavanger sentrum, mens Tengs-drapet skjedde på et mer øde sted.

[ Tina Jørgensen mor: – Det er ganske opprivende ]





(©NTB)