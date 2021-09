– Jeg fikk telefon fra politiet klokka ti over ni i morges, der de informerte om de nye opplysningene som nå har kommet fram. Når man får en slik beskjed, er det ganske opprivende, for å si det mildt. Plutselig står man 20 år tilbake i tid, sier Torunn Austdal Rasmussen til Jærbladet.

20 år gamle Tina Jørgensen fra Stavanger, ble funnet drept i en kum ved Bore kirke i Klepp kommune 26. oktober 2000.

Fredag ble det kjent at en mann i 50-årene er mistenkt for drapet. Mannen er også siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

– Jeg har fått så mange slag i ansiktet og hatt så mange nedturer i løpet av de siste 20 årene at jeg har vanskelig for å tro noe som helst. Men håpet for at denne gåten endelig skal bli løst, blir jo tent på nytt. Forhåpentligvis kommer sannheten fram en dag, sier Austdal Rasmussen.

Jørgensen-drapet har vært uoppklart i over 20 år.

Hennes tidligere kjæreste ble først siktet for drapet, men denne siktelsen ble frafalt. I 2015 ble fire menn siktet for drapet, men også disse siktelsene ble frafalt.

– Jeg gjenopplever det som skjedde i 2000, og det som skjedde i 2016, da en mann ble pågrepet og siktet. Nyheten som kom i dag, er rett og slett et sjokk. Jeg vet ikke helt hva mer jeg skal si, sier Rasmussen til Jærbladet.