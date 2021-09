Pressekonferanse i Stavanger etter at en person er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for draper på tina Jørgensen. Politiinspektør Lars Ole Berge og politiinspektør Unni Byberg Malmin på pressekonferansen om at en person er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for draper på tina Jørgensen. (Jan Kåre Ness/NTB)