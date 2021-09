Tengs-saken: 50-åring varetektsfengslet – nye etterforskningsskritt skal gjøres

50-åringen er også mistenkt for å ha drept 20 år gamle Tina Jørgensen i 2000.

Beslutningen fra Sør-Rogaland tingrett var i tråd med politiets ønske om å varetektsfengsle den 50 år gamle mannen i fire uker. Hele fengslingsperioden er med brev-, besøks- og medieforbud.

– Vi har en rekke etterforskningsskritt som skal gjøres, men jeg vil ikke gå nærmere inn på hva de enkelte skrittene innebærer, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin til NTB.

50-åringen ble onsdag pågrepet av politiet, siktet for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995. Bakgrunnen for etterforskningens gjennombrudd er en DNA-analyse fra 2019.

– Vi har hatt en kontinuerlig dialog og langvarig prosess med Rettsmedisinsk institutt i Østerrike, og den prosessen har vedvart fram til nå. Det er derfor vi har gått til de skrittene vi har gjort denne uka og derfor vi står her i dag, sier Malmin.

Tidligere avhørt i begge sakene

Begge sakene mannen nå er i politiets søkelys for, har stått uoppklart uten gjerningsperson. Opp gjennom årene har det vært flere pågripelser og siktelser i sakene, men alle er senere blitt løslatt og sjekket ut av sakene.

Mannen som politiet mistenker at står bak begge drapene, har tidligere vært avhørt som vitne i begge drapssakene. Etter onsdagens pågripelse er han avhørt på nytt, denne gangen som drapsmistenkt.

Han nekter straffskyld, ifølge hans forsvarer, advokat Stian Kristensen. Han sier at hans klient har vist samarbeidsvilje overfor politiet, og at han har svart på spørsmålene som er blitt stilt ham. 50-åringen, som onsdag ble pågrepet et sted på Sørlandet, har det tøft, ifølge forsvareren.

– Han opplever hele situasjonen som surrealistisk, det er vel ordet han bruker. Han synes dette er uforståelig, sier forsvareren.

Han legger til at hans klient ble skuffet over å bli varetektsfengslet i fire uker.

– Jeg må lese kjennelsen skikkelig og drøfte med klient med tanke på anke, sier Kristiansen.

Fetteren ble dømt

Fetteren til Birgitte Tengs ble først dømt i saken på 1990-tallet, men ble siden frikjent i straffesaken. Han ble likevel dømt til å betale erstatning til foreldrene til kusinen. Fetterens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, har bedt om å få fetterens sak gjenopptatt for å få erstatning.

Faren til fetteren sier til TV 2 at nyheten om at en annen mann er siktet kom som et sjokk.

– Det var helt ekstremt å få den nyheten. Vi har ventet på det. Vi har faktisk hatt trua på at det skulle ende sånn som dette. Jeg skalv sånn at jeg ikke fikk opp nettsiden da jeg skulle lese meg opp, sier han.

Bistandsadvokaten til de pårørende i Birgitte Tengs-saken sier familien er glade for at det har vært utvikling i saken.

– De er glade for utviklingen i saken, og de håper at etterforskningen som er igangsatt, kan gi nye og flere svar, sier advokat Sol Elden til NTB.

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

DNA-spor står sentralt i saken. DNA-undersøkelser er blitt gjort av et Rettsmedisinsk institutt i Østerrike og har foregått over lengre tid, opplyser politiet. Først da analysene var avsluttet, ble det altså bestemt at man skulle pågripe 50-åringen.

Peker på likheter

Mannen har en rekke domfellelser bak seg for en rekke ulike kriminelle handlinger. I en oversikt i VG fremgår det at han ble 1990-tallet ble dømt for både kroppskrenkelse, vold mot offentlig tjenestemann og utuktig atferd.

Han er også dømt for å ha stjålet en rekke klesplagg fra kvinner, og i retten forklarte mannen at han i perioder hadde vært ensom. Ifølge dommen forklarte han i retten at han fikk en slags seksuell tenning av å tilegne seg klær og sko fra kvinner.

Han har foreløpig status som mistenkt i den uoppklarte saken om drapet på 20 år gamle Tina Jørgensen i 2000.

Jørgensen ble sporløst borte 24. september 2000. Etter én måned ble hun ved en tilfeldighet funnet drept i en kom ved Bore kirke i Klepp kommune like sør for Stavanger.

Rettsmedisiner Inge Morild, som obduserte Tengs i 1995, sier til VG at hun hadde samme type hodeskader som Tina Jørgensen. Han tror også at det var snakk om seksuelt overgrep i Jørgensen-saken, men at det ikke ble funnet spor av dette siden hun først ble funnet én måned etter hun ble drept.

20 år gamle Tina Jørgensen ble funnet drept i en kom ved Bore kirke på Klepp sør for Stavanger i 2000. Arkivfoto: Alf Ove Hansen / NTB (Alf Ove Hansen/NTB)

